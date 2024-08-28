檢擴大搜索京華城案　關鍵人沈慶京出境了

國民黨台北市議員應曉薇。（中評社 資料照） 中評社台北8月28日電／台北地檢署偵辦京華城改建放寬容積案，今天指揮廉政署兵分多路搜索，並約談威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇等人，並未約談北市府官員，預計晚間移送北檢復訊。



檢察官上午指揮廉政署兵分多路搜索，並約談沈慶京、應曉薇等人，釐清京華城案陳情過程。北檢對於搜索、約談行動目前仍不願證實。據瞭解，沈慶京目前人不在台灣，因此檢廉等他返台後採取偵查行動。



台北市京華城的容積率於柯文哲市府任內暴增到840%，所增加的樓地板面積上看新台幣百億元，遭外界質疑護航業者。台北地檢署今年5月間分他字案偵辦，將柯文哲等人列為貪污治罪條例被告，指揮廉政署北部地區調查組蒐證，並陸續約談北市府官員、原都市計劃委員相關人員說明。



檢廉12日以被告身分約談京華城改建案審議期間擔任都委會主委、時任台北市副市長的彭振聲到案，歷經3小時的訊問，諭令限制出境、出海、限制住居。



國民黨台北市議員游淑慧日前爆料，京華城於2020年2月透過議員找彭振聲，要求將陳情案送交都委會，但彭振聲認為須先經都發局評估而拒絕；可是京華城同年3月透過議員找到柯文哲時，此案便由上對下“直接交辦”。