陳昭姿與陳椒華開記者會　反對固體再生燃料

“固體再生燃料（SRF）製造法規不周全 空污防制不夠嚴”記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北8月28日電（記者 俞敦平）台灣民眾黨籍“立委”陳昭姿與監督施政聯盟28日共同召開“固體再生燃料（SRF）製造法規不周全 空污防制不夠嚴”記者會，民眾黨籍“立委”陳昭姿批評固體再生燃料（SRF）不應被列入再生能源，認為這種做法僅是為了達成政府的再生能源目標，並強調資源循環應避免二次污染。監督施政聯盟召集人、前時代力量“立委”陳椒華則指出，真正的綠能應符合聯合國永續發展目標，反對使用事業廢棄物作為循環燃料，呼籲政府強化源頭管理，避免環境污染。



民眾黨“立委”陳昭姿及監督施政聯盟28日共同召開“固體再生燃料（SRF）製造法規不周全 空污防制不夠嚴”記者會。民眾黨籍“立委”陳昭姿、監督施政聯盟召集人、前時代力量“立委”陳椒華和環團代表們出席。



陳昭姿強調，SRF本質上並非再生能源，將其納入再生能源的統計範圍，是為了達成蔡英文政府所設定的2025年再生能源占比20%的目標。她批評這種作法過於粗糙，並指出政府推動資源循環的初衷應是良善的，但再利用不應導致二次污染。她主張，應加強監控SRF製造與使用過程，並修訂《再生能源發展條例》，讓真正符合綠能標準的生質燃料才算作再生能源，而非將塑膠及事業廢棄物當作燃料。



陳椒華在會中明確表示，資源循環再利用應符合聯合國永續發展目標，真正的綠能應該是未經化學處理的農林植物、木材及其殘留物。她反對政府將事業廢棄物如污泥等納入資源循環燃料，並警告這類材料的混燒會嚴重污染環境，威脅鄰近居民的健康。

