黃國昌籲鄭案往上查　綠委反擊躲避白營弊案

洪申翰質疑黃國昌遇到柯文哲案件就躲避。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月28日電（記者 黃筱筠）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦凌晨以新台幣2800萬交保，台灣民眾黨“立委”黃國昌認為要向上追查。民進黨親賴“立委”洪申翰認為，民眾黨最近一連串弊端，黃國昌卻選擇躲避，選擇噤聲，呼籲他不要逃避。



黃國昌對於鄭文燦相關案件表示，此等“量身打造”的“貼心服務”，絕非鄭文燦一人可以完成，但起訴的範圍仍僅止於鄭文燦，案子為何整整壓了7年，則是連提都沒有提，顯然“法務部長”鄭銘謙在“立法院”說“證據到哪裡就辦到哪裡”，只是在講空話，更讓人質疑，防火牆是否早就已經設好？



洪申翰說，黃國昌不要忘了，他曾經說過如果有弊端，會第一時間跳出來批判，但請問民眾黨自家弊案，似乎還對柯粉飾。事件爆發時黃國昌就拉柯文哲直播，高喊我們要相信柯，他現在很想問黃國昌，你現在還相信柯文哲嗎？



至於柯文哲用個人名義買辦公室，洪申翰表示，柯文哲拿個人選舉補助款買辦公室，說要買主席辦公室，那現在沒有主席辦公室嗎？為什麼柯文哲想要另外買。柯自己想要拿補助款，錢滾錢、利滾利，當作資金聚寶盆，是為了自己私利使用，不然請問現在柯文哲花4300萬買的商辦收到租金，是有繳回民眾黨還是放到口袋？



他指出，柯文哲今年5月購滿商辦，今年6月起應該有租金收入，請問有繳回民眾黨嗎？有關政治獻金的問題是，柯文哲過去出來宣稱做公益，最後放在自己口袋，讓大家看穿柯所說新政治，都是騙局、一場詐騙。但是法規面來說，有檢討空間我們也願意檢討，怎麼讓選舉經費使用更透明。

