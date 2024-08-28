蔡壁如上班談政治違法？盧秀燕：人事處認定

台中市長盧秀燕。（中評社 方敬為攝） 民進黨籍台中市議員陳俞融質詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月28日電（記者 方敬為）台灣民眾黨籍台中市府顧問蔡壁如近日多次在上班時間受訪評論政治，甚至主持網路節目，引發爭議。民進黨籍台中市議員陳俞融、張芬郁等人今天在議會質詢，質疑蔡涉違反《公務人員服務法》，批中國國民黨籍台中市長盧秀燕視而不見。盧答詢表示，是否違反相關規定，由人事處認定，她不會自己認定。議員追問觀感問題，盧則稱，每人觀感不一，不評論。



蔡壁如為民眾黨創黨元老，近日多次評論黨主席柯文哲陷入政治獻金帳務風暴，並將矛頭直指黨中央核心圈，甚至親自主持網路節目。但蔡身為有給職顧問，高調涉入政治活動引發質疑，並遭檢舉有違法之虞。



台中市議會28日召開臨時會，綠營市議員陳俞融、張芬郁等人針對蔡壁如近期行為爭議提出質詢指出，台中市政府目前只聘任一位有給職顧問，就是蔡壁如。本來顧問的職責應該是協助市政工作，輔佐市長政務，但近期卻不斷上政論節目、上班時間受訪評論政治、主持網路節目，搞不清楚蔡壁如究竟是顧問還是名嘴？



陳俞融要求市府提供蔡壁如負責海線督導的工作紀錄，並要求盧秀燕約束，不要視而不見！



盧秀燕答詢表示，所有公務人員都必須遵守相關規定，市府有專責人事單位負責規範公務人員。縣市政府人事單位處長都是由中央派任，所以公務人員是否守規矩，基本上人事處會經常性查核。相關人員的行為是否符合準則規範，由人事處認定，她不會自己認定。



議員追問盧秀燕，難道觀感不重要嗎？盧秀燕答詢稱，每個人的觀感標準不一，每位公務人員、每位議員，大家會有不同的觀感，她沒有辦法評論。



議員呼籲盧秀燕不要避重就輕，要表態約束蔡壁如，尤其蔡是有給職12職等市府顧問，月薪高達新台幣12萬元，不應該坐領乾薪。