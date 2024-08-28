“修憲廢考監”　陳昭姿：更符合三權分立體制

陳昭姿。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北8月28日電（記者 俞敦平）針對台灣民眾黨籍“立委”張啓楷於節目中提及下個“立法院”會期將推動“修憲”案，旨在廢除“監察院”並刪減其預算，此舉引發了各界的關注。台灣民眾黨籍“立委”陳昭姿今日受訪時對此表示，“監察院”並無民意基礎，調查權應回歸“立法院”，以更符合三權分立的體制。



張啓楷27日在民眾黨黨團主任陳智菡主持的《智會Z世代》節目上，宣布下個“立法院”會期將提出“修憲”案，主張廢除“監察院”，並削減其預算。他認為“監察院”的調查職能應重新分配，讓其不再干預其他權力機關的職責。此言論引發了部分質疑和批評。有政治評論者指出，“監察院”目前正針對多起涉及政治獻金、京華城開發案及台智光案的調查，民眾黨卻選擇此時提出廢除“監察院”的主張，令人懷疑是否意圖逃避相關調查。他認為民眾黨尚未從最近的政治獻金風波中汲取教訓，這一行動反而突顯了黨內處理危機的困難。



面對外界的質疑，陳昭姿今受訪時對此作出回應。她指出，雖然她較晚加入民眾黨，未直接參與此次決策過程，但她認為台灣的“憲政”體制應該回歸三權分立，並強調調查權應屬於“立法院”而非“監察院”。她表示，台灣目前實行的五權分立制度過於畸形，應進行“憲政”改革，使考試與監察權回歸行政機關，調查職能則應重回“國會”監督。



陳昭姿同時提到，“監察院”過去曾遭遇“零預算”的狀況，並因此停擺了一段時間。她認為，“監察院”缺乏民意基礎，導致其角色常受到質疑。陳昭姿強調，“國會”改革的核心應是回歸“立法院”的聽證調查權，這樣才能真正落實三權分立的理想。



關於張啟楷提出的“修憲”案，陳昭姿表示該議題應由張啟楷本人詳細說明其細節。她個人則認為此次提案與“國會”改革一脈相承，反映了多數人對“監察院”功能的檢視與質疑。“國會”多年前就已針對“監察院”、“考試院”，以及NCC等機構進行檢討，而這次的“修憲”提案，正是民眾黨推動“國會”改革的重要步驟之一。