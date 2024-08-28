柯拿補助款買房　李乾龍：韓當時全捐國民黨

國民黨前秘書長李乾龍。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月28日電／台灣民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金風暴，更被爆出以選舉補助款新台幣4300萬元以個人名義購置商辦。中國國民黨前祕書長李乾龍28日被問之後選舉還要藍白合嗎？李說，中國人美德說不要落井下石、趁人之危，但國民黨一直讓，會退無可退，掉到懸崖。李乾龍也說當初“立法院長”韓國瑜2024選完後，一票補助沒拿，1億多元全捐給國民黨。



李乾龍今日上午赴台北市醒吾大樓上《POP撞新聞》廣播節目接受台長黃暐瀚專訪。



李乾龍以2024藍白和破局為借鏡表示，那時候藍白合，柯文哲的媽媽太疼柯文哲，在柯媽媽講出“我兒子是‘總統’命，怎麼可能當‘副總統’”，那時候就要知道狀況，國民黨當時應該當自強，藍白合這齣戲已經荒腔走板。



李乾龍說，民眾黨現在出包，中國人美德說不要落井下石、趁人之危，但國民黨一直讓，就退無可退，掉到懸崖了。國民黨泱泱大黨人才那麼多，當時藍白若真的合，當然樂見其成，但明明看到不可能成的局，退無可退就要有所覺悟，勇敢做自己。



李乾龍強調，民眾黨自己的領導人頻頻出問題，他感受很深，他當國民黨祕書長時，韓國瑜的補助款，一票補助沒拿，1億多也捐給國民黨，交給行管會處理進政黨戶頭，讓國民黨去還債，其實韓國瑜可以拿但他沒拿。