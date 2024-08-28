危急！柯文哲召集蔡壁如、謝立功等元老會商

民眾黨創黨元老、前“立委”蔡壁如與柯文哲開會後，避談會議內容。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月28日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金、京華城等案，越燒越大洞，民眾黨也內鬥不止。民眾黨創黨元老蔡壁如、民眾黨前秘書長周台竹、謝立功、民眾黨籍前“立委”陳琬惠等人28日中午1點突然陸續現身民眾黨中央與柯文哲開會，在歷經逾1小時結束會議後，僅透露今天是來看查帳進度，很多事明天柯文哲開記者會就會清楚了。



媒體也追問蔡壁如，柯文哲需要請辭黨主席嗎？蔡壁如說，她早上說過，她的個人想法是不想。媒體追問，有沒有準備當副主席？她稱，不行，現在需要思考。



柯文哲多案纏身，包括政治獻金申報不實、京華城容積獎勵等案，近期更是內外交迫，遭爆料妻子陳佩琪看豪宅、柯文哲花選舉補助款新台幣4300萬元買商辦等。面對柯的爭議事件不斷，民眾黨內也開始有異音，甚至把矛頭指向柯文哲，呼籲柯文哲應請辭黨主席“清創”。



蔡壁如、周台竹、謝立功、陳琬惠等人過去都是民眾黨的重要黨公職幹部，柯文哲近期陷入爭議後，蔡、謝、陳都經常在媒體發表評論，甚至也有蔡壁如與民眾黨“立委”黃珊珊隔空交火、內鬥等現象。蔡壁如、周台竹、謝立功、陳琬惠等人28日中午1點陸續現身民眾黨中央開會，讓外界好奇是否柯文哲找這些人回來摸頭。



在歷經1個小時的會議後，蔡壁如、周台竹、謝立功、陳琬惠等人陸續走下樓，媒體立刻一擁而上要採訪，但對於會議內容全都三緘其口不談，並稱柯文哲明天就會開記者會，就會很清楚了。

