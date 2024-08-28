朱立倫：民進黨只想靠美國及國民黨與陸對話

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月28日電（記者 張嘉文）日前訪問美國的中國國民黨主席朱立倫今日下午主持中常會時指出，國民黨與民進黨最大的不同，在於民進黨搞抗中保台，以對抗取待對話。而國民黨主張的“2D戰略”才能保衛台灣，確保區域安全，減少兩岸衝突。



朱立倫也批評民進黨政府不負責任，不斷以對抗取得政治利益，只想靠美國及國民黨與中國大陸的對話交流，來解決戰略問題。



國民黨今天下午召開中常會，由日前訪美回台的朱立倫主持，他也細數自己在美期間參加的僑胞活動和美國智庫學者對談的成果等。



朱立倫接著提到，美國國家安全顧問沙利文這幾天正在中國大陸訪問，期望透過戰略會談，減緩區域衝突。他要特別敬告賴清德，民進黨以對抗取代對話，以對抗做為提款機，不能單單依靠美國的戰略對話，以及國民黨推動的兩岸對話溝通，來解決戰略問題。



朱立倫說，國民黨透過交流、對話解決兩岸事務衝突，譬如金門事件、兩岸觀光問題，民進黨倚靠美國以及國民黨的交流對話，自己卻不斷以對抗獲取政治利益，這是不負責任的政府，也不會長期取得國際社會的認同。



朱立倫表示，國民黨副主席夏立言正在江西參加贛台論壇，接下來還要到貴州參加黔台會，國民黨秘書長黃健庭則要到山東參加魯台會，這些重要論壇都是台商的重要平台，也是國民黨做為兩岸交流對話的重要機會，希望能透過各種平台，協助台商、台生與台胞解決問題，這些事情國民黨會持續做。



朱立倫強調，相信民進黨對此還是會充滿惡意批評，但國民黨堅持做對的事情，以求取台灣人民最大利益。