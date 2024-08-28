涉柯P案　沈慶京住處及威京辦公室遭搜索

威京集團主席沈慶京。（中評社 資料照) 中評社台北8月28日電／台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內將京華城改建案案容積率提高至840%，涉嫌圖利威京集團主席沈慶京，台北地檢署指揮廉政署今天日對沈慶京等全案嫌疑人發動搜索約談。沈慶京也發表聲明表示，他從來沒有跟官員妥協或送過紅包，並爆料郝龍斌市長任內，有官員索賄遭他拒絕。他並感嘆，京華城容積率成了政治人物報復手段，呼籲各方回歸法律與專業。



華城改建案案容積率提高至840%，所增加樓地板面積上看新台幣百億元。報導指出，沈慶京前幾天人在海外，檢方按兵不動，擔心打草驚蛇，沈慶京恐滯留海外，直到他日前返台後，檢調確認他人在家中，今天清晨拂曉出擊，正式對沈慶京發動偵辦。



台北地檢署偵辦京華城案，先前以被告身分傳喚前時任台北市副市長彭振聲，訊後諭令限制出境、出境，後又約談前“監委”劉玉山、文化大學都市計劃與開發管理學系教授徐國城、政治大學地政學系教授白仁德等3名都委，釐清柯市府提高京華城容積率的決策、北市都委會討論過程，調查柯市府提高京華城容積率決策是否涉及圖利，迄今已約談14名都委會委員作證，今天再約談沈慶京、台北市議員應曉薇共5、6人到案。



沈慶京稍早發表聲明全文如下：



我從年輕到現在，從來沒有跟官員妥協或送過紅包。正因為不妥協不送紅包，到今天京華城才會黑鍋揹這麼大，吃了這麼多的虧，大家還以為我晚節不保。我從不送官員紅包，就更不可能送柯P紅包，他那種人，怎麼可能有辦法談條件，看就知道！何況京華城容積是依法令申請而且有道理的，為什麼要送紅包？柯P也從來沒要過，反而是當時柯市府一位官員透過他人來明示要過，我立刻拒絕，導致京華城申請容積不斷遭到報復。



392%到560% 公務員表述不清 衍生爭議數十年



京華城申請容積獎勵的過程，讓我深深感受到，有些政府官員不願做對的事，視貪瀆和法律如無物，簡直是濫用公權力到極點。明明是當年（民國80年2月13日）北市府公務員在都市計劃主要計劃的公告上，自己表述不清，在要求京華城捐地30%之後，商三基準容積率依法應該是560%（全國商三皆為560%），文稿竟然寫成392%（560%x70%），捐地後反而容積變更少，豈有此理，衍生爭議數十載。