防務預算創新高　朱立倫：沒對話一樣不安全

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月28日電（記者 張嘉文）“立法院”新會期下周一將開始，屬於預算會期，是“賴政府”上任後首編預算。其中，歲入、歲出皆逾新台幣3兆元創新高，“國防”預算規模達新台幣6470億元，創歷史紀錄。中國國民黨主席朱立倫今天對此表示，“國防”預算就算提得再高，兩岸之間如果沒有交流對話，還是沒有辦法確保台灣的安全。“國防”預算再高，都必須透過交流對話 才能減少衝突，減少台海之間的危機。



明年度總預算歲入編列3兆1534億元，較今年度增加4282億元，主要是所得稅估計達3291億元；歲出3兆1325億元，較今年度增加2806億元，整體歲入歲出賸餘209億元。



朱立倫今天下午在中常會上對此表示，明年度的“國防”預算高達6470億元，佔總體GDP的2.45%，是歷史新高，他要告訴民進黨，這個數字就算再高，如果沒有交流對話，還是無法確保台灣安全。



朱立倫提到，下周開始是“立法院”新會期，國民黨團有責任嚴格監督預算，過去在民進黨多數下通過許多不當預算，隱藏了多少政府的宣傳費用，以及不當採購或浪費公帑的情形，會在國民黨的監督下，不容許讓人民血汗錢有任何浪費，也不容弊案再度發生。