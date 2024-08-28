柯曾去沈慶京的陶朱隱園唱歌？游淑慧爆料

威京集團在台北市信義區打造的超級豪宅“陶朱隱園”。（照片：陶朱隱園官網) 中評社台北8月28日電／台北地檢署偵辦涉及台灣民眾黨主席柯文哲的京華城案，今天大動作搜索京華城創辦人沈慶京等人住所以及威京集團辦公室。威京集團在台北市打造出兩處地標建物，一處是檢方正在調查的京華城，另一處則是台北市信義區超級豪宅陶朱隱園。中國國民黨台北市議員游淑慧透露，自己和前綠委高嘉瑜都曾接獲“柯文哲去陶朱隱園唱歌”的檢舉。



位於台北市信義區松高路的陶朱隱園充滿話題性，2012年取得建照，於2018年建成，號稱一戶新台幣18億元，完工第二年出現首筆交易，是威京集團自家關係企業所購，傳出其餘均未售出。樓高93.2公尺，地上樓層21樓，地下樓層4樓，總樓地板面積為12962坪。土地面積約為2468坪，每戶約300坪大，吸睛的旋轉外觀使其成為在地特色地標。



根據游淑慧27日在政論節目《關鍵時刻》表示，針對北士科案，檢廉近期開始約談經發局前官員作證，其實北士科案跟京華城案，檢調4、5月就已在跟北市府索取資料，閱卷完成接下來當然是約談人。



曾是郝龍斌幕僚的藍議員游淑慧提到，2006年郝龍斌剛被國民黨提名參選台北市長時，她有問過北市調查處的朋友，郝是不是要被監聽了，當時朋友就笑說“任何人有意參選都會被監聽”，雖然不知道是嚇唬她還是真的，但那時就知道重要的政治人物，檢調都不會放過，何況是柯文哲這種公開跟民進黨唱反調、還擔任過“直轄市”市長的人。

