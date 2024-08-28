北院判陳水扁洗錢案免訴　高院撤銷發回更審

陳水扁。（中評社 資料照） 中評社台北8月28日電／陳水扁被指控在台北101前董事長陳敏薰買官案中，與妻子吳淑珍共同洗錢新台幣1000萬元，因身體因素案子2015年5月13日裁定停止審判，但台北地方法院認為洗錢罪追訴時效10年，再加上停審及檢方追訴期等，從2006年至今，犯罪追訴時效已完成，2024年5月20日判決免訴，北檢上訴後，台灣高等法院今天撤銷發回北院。



台灣高等法院指出，法院於被告因疾病不能到庭而裁定停止審判後，欲進行終局判決前，應使訴訟參與者有表達意見的機會，保障當事人聽審權的正當法律程序。



高院表示，原審認為此案追訴權時效完成，即作出免訴判決，其訴訟程序難認妥適，因此今天撤銷判決，發回台北地方法院更審。



全案起於，陳水扁、吳淑珍夫婦被控收受陳敏薰新台幣1000萬元賄款，幫陳敏薰取得台北101董事長的位子，陳水扁夫婦分別被依貪污罪判刑8年定讞。



台灣高等法院審理此案時，由於吳淑珍將賄款透過哥哥吳景茂存入人頭帳戶，法官認定陳水扁是洗錢共犯，洗錢部分由檢方重新調查。台北地檢署偵辦後，依洗錢罪起訴陳水扁。



台北地方法院審理期間，根據醫院的診斷鑑定報告，認為陳水扁有多重身體症狀，因病無法到庭，於2015年5月13日裁定停止審判。



北院認定此案追訴權時效已完成，今年5月20日判決免訴。北檢以判決有程序瑕疵、追訴權時效計算有違誤等理由，6月21日提起上訴。高院今天撤銷判決，發回北院更審。