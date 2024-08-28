賴清德中常會談萬里老家違建　指有責任解決

賴清德中常會致詞。（民進黨提供） 中評社台北8月28日電（記者 黃筱筠）兼任民進黨主席賴清德今天在中常會表示，昨天，他就任滿100天，“行政院”也在今天召開記者會，向全體民眾報告“行動101策略”，包含過去3個多月來、政府的施政成果，以及未來政府落實民主和平、創新繁榮、公義永續新台灣的具體策略。



賴清德特別提及，在競選期間，因為他的萬里老家，礦區居民擔心安身立命的房子被視為違建。當時他對外表達，他有責任協助找出一條解決的路，保障礦區居民的居住權益。在礦區居住權獲得保障後，為了紀念礦工對當時經濟的貢獻，他願意把老家的建築交付信託，優先作為礦工生活紀念館提供公益使用。



民進黨今天邀請財金文化、今周刊董事長謝金河，以“全球經濟關鍵動向與台灣未來展望”為題進行專案報告。民進黨發言人韓瑩會後轉述賴清德致詞。



賴清德說，未來，執政團隊會從“發展”與“照顧”兩大主軸，逐步落實八個施政目標，打造“以人為本”的公平社會、文明國家，希望全體黨公職，共同為這個策略來努力。



他表示，我們也將透過在“總統府”，針對氣候變遷、健康促進、社會韌性等三大全球性議題，成立三大委員會，來整合產、官、學、研的力量，以扎實的策略和行動，解決國家所面對的考驗，更要讓台灣的策略，成為世界的解方。

