民進黨誰選下屆台北市長？這些人都被點到

綠委莊瑞雄。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月28日電（記者 黃筱筠）距離2026年縣市長大選還有一段時間，相較民進黨高雄市長至少5人角逐，被視為艱困選區的台北市則無人表態。民進黨“立委”王世堅被點名是有力人選後，他接續點名“立委”莊瑞雄、吳思瑤，但莊瑞雄說，不要聽王世堅在那邊“畫虎爛”，王現在是呼聲最高人選，爽的跟什麼一樣，不好意思就故意點名他，每天跟他“練肖話”。



王世堅今天出席中常會前被問到相關議題，他以急著上樓開會為由，婉拒受訪。



媒體則詢問被點名的莊瑞雄，王世堅點名你跟吳思瑤比他適合？莊瑞雄說，台北市是民進黨的艱困選區，但真的要找人選還是要排隊，“不會是我啦！”且民進黨有民進黨的機制，王世堅也不是自己跳出來講，是別人點他。



莊瑞雄目前是民進黨不分區“立委”、黨團書記長，被視為英系“立委”，但過去是出身謝系，之前經營屏東選區，但參選屏東“立委”前，他就是接替謝長廷在台北競選市議員，擔任台北市黨部主委等工作，對於台北政治並非不熟悉。



2010年至2014年，莊瑞雄擔任北市黨部主委時，提出當時台大醫院創傷急救部主任柯文哲是台北市市長很好的人選，民進黨應該徵召柯文哲參加2014年的台北市市長選舉。