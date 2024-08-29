大九學堂訪潮汕　莊伯仲：與台灣相近很親切

台灣學生在潮州廣濟門城樓前合影留念。（馬英九基金會提供） 中評社台北8月29日電（記者 楊騰凱）馬英九基金會8月21日至25日率30名大九學堂學員造訪廣東潮州、汕頭兩地，隨團老師、中國文化大學新聞系教授莊伯仲向中評社表示，潮汕與台灣文化、飲食相近，學生們倍感親切，也盼大陸學生能夠回訪。在兩岸情勢嚴峻的狀況下，兩岸交流宜多不宜少。



馬英九基金會8月21日至25日率30位台灣學生訪問廣東潮州、汕頭，學生們來自公私立大學部、技職院校、研究所，也包括暑假剛畢業的社會新鮮人。莊伯仲擔任隨團老師一同參訪。



莊伯仲是美國韋恩州立大學（Wayne State University）傳播學博士，專長為政治行銷、網路傳播、新聞學，曾任中國文化大學新聞系系主任、中央通訊社監事、國民黨文傳會主委兼發言人。現為中國文化大學新聞系專任教授。



莊伯仲表示，這次馬英九基金會帶學生去的是大陸潮汕地區，好幾個學生對他說，好像沒有到外地的感覺，連吃的潮州菜都和台菜非常像，像是有炒地瓜葉、蚵仔煎等等，只不過潮汕稱蚵仔煎是“蠔烙”。但如果去到東北、新疆或西藏，感受就會不一樣。潮汕地區的語言、生活文化、飲食等等都與台灣都很接近，包括語言也是，因為潮州話也是閩南語的分支，讓學生感覺到很熟悉。



莊伯仲指出，政治爭議應該擺一邊，文化交流不該被妨礙，學生們感受到原來潮汕地區與台灣生活文化如此相近，這樣的體驗是可以跳脫政治之外的，特別是此行學生們體驗到當地很多聯合國認證的世界文化遺產，像是刺繡、瓷器、戲曲、剪紙、茶藝、鼓陣、英歌舞等，這都是很好的體驗。



莊伯仲表示，由於此行是在暑假期間，大陸學生也在放暑假，所以主要由旅行社當導遊，並受各個景點的導覽人員接待，兩岸學生的交流較少，不過台灣學生確實較沒有被意識形態所縛，加上當地文化、飲食都相近，台灣學生都有感覺兩岸彼此之間並沒有那麼大的距離。