基隆市府官員收賄被起訴　謝市府點名林右昌

曾經營基隆東岸停車場商場的大日公司，涉嫌賄賂林右昌市府官員，均被起訴。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆8月28日電（記者 張穎齊）基隆地檢署28日偵結大日開發有限公司行賄基隆市府官員案件，2018至2021年間的基隆市府（民進黨籍林右昌執政時期）官員，收受東岸商場業主大日公司賄賂，今起訴相關官員、大日負責人等11人。對此，基隆市政府表示，林右昌市府重創形象，現任市府繼續依法行政、進行懲戒停權作為，捍衛市民。



基隆市府交通處指出，該案為前市長林右昌時代發生，市府已將涉案人員賀員停職、陳員解除雇用契約，並依政府採購法程序辦理大日公司刊登政府採購公報停權作業。



民進黨與側翼總動員發動罷免謝國樑，將在10月13日進行投票，同意門檻為7萬6979票。起因源自於林右昌執政的基隆市政府，委託大日公司經營東岸商場，大日後來引進NET主婦公司為協力廠商，並由NET出資增建2至4樓空間及負責招商營運，但增建空間卻未登記為市產，謝國樑市府依法登記，並動用警察權驅趕NET人員，豈料遭到部分人士不滿，發動罷免。



基隆地檢署主任檢察官陳照世表示，基檢今日偵結大日開發有限公司行賄市府官員案件，經查大日公司蘇姓（蘇幸福）負責人辦理東岸商場停車場案，大日取得經營權後為求順利，於2018年2月至2021年7月期間，行賄交通處陳員，陳預先告知大日關於交通處督導事項，與蘇男合意用職務協助大日得標信二停車場標案，蘇支付陳100萬元新台幣酬謝，陳非法洩密，蘇2021年3月匯款給陳，陳涉犯貪汙治罪條例、違背職務行為賄賂、洩露秘密文書等罪；蘇涉犯貪汙治罪條例、對公務員行賄等罪。

