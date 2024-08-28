民進黨秘書長林右昌31日代表賴清德訪美

林右昌。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月28日電（記者 黃筱筠）民進黨秘書長林右昌31日起代表黨主席賴清德訪美。他今天在黨中央說明行程，預計前往紐約、華府、休士頓、舊金山以及洛杉磯等5個城市，也會在華府全球台灣研究中心（GTI）發表公開演講，並拜訪獨派社團台灣人公共事務會（FAPA）總部，並參加在洛杉磯美西黨部的黨慶活動。



媒體追問代表賴清德出訪美國，是因為賴出訪時機點不適合？林右昌說，黨部政黨外交行程，與“總統”出訪出訪不同，“元首”出訪是府方規劃，“跟我此行沒有關係”。



同行者尚包含社運部主任江志銘、國際部副主任陳文昊與祕書長辦公室機要游本明。訪問日期從31日起共13天。



林右昌表示，31日啟程訪美，預計到紐約、華府、休士頓、舊金山、洛杉磯等城市。主要是代表賴清德感謝僑界對於賴蕭配與民進黨支持。



他指出，全代會之後啟動下鄉深入基層，此行從台灣延伸到“國外”，強化與僑界聯界，會視查3個黨部與駐美代表處，在美西、美西、美南會安排宣講，分享傳遞台灣內部正確情勢與訊息。並且會在全球台灣研究中心發表公開演講、拜會FAPA總部，與重要智庫舉行閉門會談與深度交流，也會有一些新創產業參訪行程，並參加洛杉磯黨慶活動。

