嘉義鄒族獵人拍攝到台灣黑熊攜幼入阿里山區

鄒族獵人拍到2隻小熊跟著母熊探索“萌”樣。（林業署嘉義分署提供） 中評社嘉義8月28日電／林業及自然保育署嘉義分署2023年起推行“台灣黑熊生態服務給付計劃”，嘉義縣鄒族獵人協會加入守護台灣黑熊棲地行列，5月拍攝到黑熊，6月甚至拍到母熊帶小黑熊畫面，獲嘉義分署發放獎勵金。



嘉義縣鄒族獵人協會獵人湯志卿5月分2度在阿里山鄉的新高口巡守區域拍攝到黑熊，6月拍攝到母熊帶小熊一家3口畫面，影像中可看到2隻小熊緊跟著母熊的四處探索，模樣超“萌”。協會拍攝到的珍貴台灣黑熊影像，包括成熊到水池邊活動，母熊帶著幼熊在森林探索，多數黑熊活動地點遠離部落，也有少數接近台18線。林業保育署嘉義分署27日頒發新台幣5萬元獎勵金，呼籲更多社區居民參與巡守與棲地監測，一起守護台灣黑熊。



林業署嘉義分署指出，近年委託生態公司在阿里山至塔塔加地區架設40台相機，進行黑熊族群監測，其中有20台拍攝到台灣黑熊，監測到的黑熊活動以日間為主，出現地點大多遠離部落社區與遊憩區，但少數個體相當接近台18線，仍須持續觀察台灣黑熊活動範圍。



林業署嘉義分署表示，台灣黑熊是瀕危野生動物，近年監測資料顯示，少數黑熊個體有稍微靠近山區村落，為減緩人熊衝突，鼓勵居民即時通報黑熊足跡，每月定期巡守山林、若有黑熊接近村落區域，配合暫時移除飼料、妥善處理廚餘等吸引源，與黑熊和平共存。