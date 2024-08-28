京華城案　沈慶京爆料郝柯市府都有官員索賄

威京集團主席沈慶京。（中評社 資料照) 中評社台北8月28日電／台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內將京華城改建案容積率提高至840%，涉嫌圖利威京集團主席沈慶京，台北地檢署指揮廉政署今天對沈慶京等全案嫌疑人發動搜索約談。沈慶京今天下午發出聲明表示，他自己從不送官員紅包，更不可能送前台北市長柯文哲紅包，京華城容積是依法令申請且有道理的，但申請容積獎勵中，有些政府官員濫用公權力到極點，讓他“秀才遇到兵，有理說不清”。



沈慶京在聲明中表示，今天該查的是貪瀆的公務員，而不是勇於任事的公務員。他並點名，國民黨郝龍斌市府、民眾黨柯文哲市府任內都有市府官員索賄。



沈慶京說，京華城申請容積獎勵的過程，是當年（1991年2月13日）北市府公務員在都市計劃主要計劃的公告上表述不清，要求京華城捐地30%後，商三基準容積率依法應該是560%（全台商三皆為560%），文稿竟然寫成392%（560%乘以70%），捐地後反而容積變更少，衍生爭議數十載。



沈慶京提到，當時北市府很清楚“內政部”核定的都市計劃“主要計劃”，載明核定給予京華城開發的允建樓地板面積是12萬284平方公尺（建照容積率為678.91%），此為具有法律效力的都市計劃主要計劃公告，“北市府何來權力刪除？”



京華城為此向郝市府陳情，要求依法回復基準容積率為560%，沈慶京指出，郝市府悍然不更正，“甚至有官員為了個人政治和金錢利益，前來索賄，我斷然拒絕”。

