陳茂松：常會沒談鄭文燦　綠粉開心柯P出事

陳茂松會後受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月28日電（記者 黃筱筠）民進黨今天召開中常會，據了解，會中都沒有討論到前海基會董事長鄭文燦遭到起訴及交保等事情，但民進黨“正國會”中常委陳茂松說，因會中今周刊董事長謝金河提到台灣股市議題，他說，最近民進黨支持者最開心的事情是，台灣民眾黨主席柯文哲“白賊”大家都看到了。



陳茂松會後受訪說，謝金河在談股市的時候，聯想到民進黨最近有一個很爽的事情，不是股票漲多少，過去有些台灣人被騙的人都醒了。民進黨支持者感覺到滿滿欣慰。因為最近最爽是柯文哲“白賊”大家都看到了。



至於是否談論到鄭文燦遭到起訴等案件，他表示，沒有講到。



根據轉述，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘膝蓋開刀之後回來參加中常會，下星期是“立法院”新會期報到，因為中國國民黨總召傅崐萁母親9月4日舉行告別式，國民黨團會去參加，他們要接著要去泰國，開議時間預計會在9月中旬。“立法院”下會期最重要是預算，黨團沒有優先法案，“行政院”送來就審查，積極與各部會談。



柯建銘提到，現在政治環境跟以前不同，民眾黨事情請民眾黨“立委”黃國昌先揭弊內部問題，黨團開大門走大路，未來若要合作也有可能，但是民進黨要先團結。