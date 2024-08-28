屏東墾丁管理處遭網友撻伐　強力整頓沙灘

墾丁船帆石沙灘28日下午經過整頓後恢復沙灘原貌。（圖：墾管處船帆石沙灘即時影像） 中評社屏東8月28日電（記者 蔣繼平）南台灣度假勝地墾丁近期屢遭負面消息影響，針對沙灘上被插滿遮陽傘佔位的景象，也遭到大批網友的撻伐。“墾丁國家公園”管理處連續兩天強勢執法並開罰，也強調有承租才能插傘並採輪班稽查。地方民代不分藍綠也認為墾丁遭炎上，應該趁機轉型改頭換面。



墾丁因為旅遊市場差，暑假整體住房率僅5成，但住宿費用CP值不高、墾丁大街高物價、以及沙灘沒人卻插滿遮陽傘影響觀感及遊客興致，近日受到外界廣泛討論。墾管處26日發出公告請南灣沙灘業者將人行道、沙灘上堆積的物品清除，27日一早偕同警政署保七總隊第八大隊，前往白砂、南灣、船帆石等沙灘進行巡查稽核，28日也持續進行。



墾管處表示，對於現場機具未依指定區域放置，違反“‘墾丁國家公園’南灣遊憩區沙灘經營遊憩活動須知”，依據“‘墾丁國家公園’南灣遊憩區沙灘經營遊憩活動契約書”違規扣點2點，處以新台幣1000元，截至目前為止已開單9張，開單後經再次查核未改善者，仍持續開罰。



墾管處日前解釋南灣遊憩區沙灘分為4區，分別為業者招租使用的A、B、C區及非營運區；目前保留給遊客自由使用陽傘的沙灘空間，地點接近南灣遊客服務中心、南灣停車場。業者除負有經營外，亦應負責全區沙灘的清潔工作，未來將更積極督促業者遵守契約，若遇有違法立即開罰，以保障遊客權益。

