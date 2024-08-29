中評觀察：民眾黨風暴擴及台中　陰謀論四起

民眾黨風暴擴及台中，國民黨籍市長盧秀燕可能遭牽連。（中評社 資料照） 中評社台中8月29日電（記者 方敬為）台灣民眾黨主席柯文哲政治獻金帳目風暴擴大，創黨元老、台中市府顧問蔡壁如日前也被質疑競選金流作假，白營政治獻金爭議燒入台中市，地方政壇陰謀論四起，部分猜測是民眾黨內互打，也有部分認為是針對台中藍白陣營而來，藉此破壞台中藍白合。



民眾黨近期風波不斷，蔡壁如繼柯文哲之後，也被檢舉涉嫌在2024“立委”選舉政治獻金作假帳，有超過300筆交通費拆帳申報、合計逾新台幣百萬元。蔡對此強調一切按規定申報、合法合規。



蔡壁如捲入政治獻金帳目疑雲，也牽連到台中市政府，因為蔡為有給職顧問，2024“立委”選舉失利，被中國國民黨籍台中市長盧秀燕延攬入府，成為目前中市府唯一為有給職顧問，月薪高達新台幣12萬元。蔡壁如陷入負面爭議，是否連累到盧秀燕，值得觀察。



民眾黨的風暴擴及台中市，引起地方政壇揣測，根據蔡壁如的說法，早在事件爆發前三周，她就在網路社群上發現，有人惡意散播其競選金流作假的訊息，隨後就躍上周刊媒體版面，感覺有刻意操作的痕跡。



台中黨政人士認為，假設是刻意操作，有三個可能目的。首先是衝著蔡壁如個人而來，也就是民眾黨內互打。因為蔡近日積極評論柯文哲的政治獻金爭議，並抨擊黨中央核心圈，引發茶壺風暴，不排除因此被黨內對立勢力針對，要讓蔡壁如落馬。

