鄭文燦幕僚徹夜守候　備火盆豬腳麵線去晦氣

鄭文燦昔日幕僚、秘書、部屬和民間友人28日徹夜在桃園地院外守候。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園8月28日電（記者 盧誠輝）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪7月11日遭收押禁見，8月27日在檢方起訴後，終於在28日清晨交保重獲自由。鄭的昔日幕僚、秘書、部屬和民間友人在鄭被裁定交保前的午夜就已陸續趕抵桃園地院外徹夜守候，直到鄭清晨交保離開，眾人還特別準備了炭火盆和豬腳麵線讓鄭去晦氣。



鄭文燦27日遭檢方起訴後，移審庭在晚間9時30分才召開，但因有5名同案遭收押被告一起開庭，輪到鄭時已是深夜近11時，在鄭尚未被裁定交保前，幾位鄭昔日幕僚、秘書、部屬和民間友人就已陸續趕抵桃園地院外徹夜守候，包括前桃園市副市長李憲明、前民政局長陳靜航、桃園市政府市長辦公室主任陳坤榮等人都現身。



桃園地院在28日凌晨近1時開始陸續裁定5名遭收押被告的處置結果，鄭文燦是最後一個被裁定的被告，直到凌晨1時25分裁定結果才出爐，鄭的律師陳永來和鄧翊鴻在凌晨約1時30分走出移審庭到地院大廳，兩人隨即撥打電話告知鄭的親友好消息，並開始籌措新台幣2800萬元的保釋金。



此時原本在桃園地院外守候的鄭文燦幕僚就整個動起來，後來又陸續來了一些人，有人忙著協助籌措保釋金，有人則是去購買炭火盆和豬腳麵線，準備讓遭收押禁見已49天的鄭能好好去晦氣。鄭的友人還特地去購買礦泉水，在現場分送給同樣徹夜守候的媒體，從鄭友人的言談舉止間也可以明顯感受到他們得知鄭遭裁定交保後的喜悅。



鄭文燦在28日清晨5時2分離開地院，鄭的友人同樣和媒體一起守候到鄭上車離開後才離去。據瞭解，鄭當時直奔他位於桃園藝文特區的葛里法社區住處，由幕僚事先準備的炭火盆讓鄭跨過去，也吃了豬腳麵線來去晦氣，鄭在經過簡單梳洗與稍事休息後，才依規定返回遭限制住居的台北市徐州路住處。