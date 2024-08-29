搶救墾丁！林士賢：旅遊喜好大洗牌須轉型

屏東觀光創生聯盟副理事長林士賢。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東8月29日電（記者 蔣繼平）南台灣度假勝地墾丁今年暑假住房率平均僅達5成，近期又飽受物價高等爭議造成討論。屏東觀光創生聯盟副理事長林士賢接受中評社訪問表示，整體來看，前往恆春半島的人流車流還是有，但消費行為及旅遊喜好都在大洗牌，應該去想遊客要的是什麼，重新定位墾丁的“市場定位與價值”，把質量做出來，才有辦法真的吸引境內及境外旅客。



至於境外旅客及觀光政策，林士賢表示，如果去問墾丁業者希不希望陸客進來，當然大家都說會，但還是要把質量做出來，才有辦法真的吸引境外旅客。陸客確實佔境外客很大一部分，但台灣有政策的限制在，他只能說大家都很努力、也都很辛苦，畢竟做生意就是要賺錢，但經濟好不好民眾與業者最有感，最後都會給執政者打分數。



林士賢，1980年生，擔任屏東觀光創生聯盟副理事長，該會結合屏東縣內食、宿、遊、購、行等各類業者，會員數有共100多家。林士賢本業從事觀光行銷，目前有執行“潮州鐵道園區”及“新園海洋園區”的OT案，負責園區空間使用營運。



根據“觀光署”公布2023年屏東各景點觀光人次，第一為車城福安宮488萬人次，其次為林後四林平地森林園區193萬人次、大鵬灣遊憩區189萬人次、小琉球遊憩區111萬人次、海洋生物博物館97萬人次。鵝鑾鼻公園與南灣遊憩區分別以36萬人次、35萬人次墊底。



觀察近期墾丁的紛擾，林士賢認為，問題可能要去思考“市場定位”與“市場價值”，甚至遊客到屏東縣的整體消費行為都在改變，加上現在都是自媒體當道，人人都在網路上表達意見及google地圖上給予評價，這遠比政府官宣或主流媒體新聞露出還有影響力。縣府確實辦了很多活動，也可以看到車流人流，但旅遊行為就是在改變。



外界輿論議題帶動有點刻意，林士賢表示，“到墾丁不如到沖繩”的話題已經被刻意帶動一年多，業界盛傳是旅行社圈子裡有人刻意為之，想趁疫情解封後主導境外旅遊話題。而墾丁過去以來確實有負面印象，加上墾丁二字是關鍵字，受到“國旅”市場差的影響又被炒作議題，等於挨了一記悶棍，網紅去墾丁大街消費“6片烤櫛瓜100元、6顆蛤蜊150元”，物價高就成為話題。