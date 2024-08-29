沙利文訪華　李大中：避免台海節外生枝

淡江大學國際事務與戰略研究所教授兼所長李大中。（中評社 資料照） 中評社台北8月29日電（記者 楊騰凱）美國白宮國安顧問沙利文8月27日至29日訪華，淡江大學國際事務與戰略研究所教授兼所長李大中向中評社表示，美國的目標還是要避免有意外狀況發生，要避免戰略誤判，這其中一定會牽涉到台灣議題，美國希望避免節外生枝。



李大中為美國塔夫茲大學佛萊契爾法律暨外交學院（The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University）國際關係博士，研究專長包括美中台關係、美國與亞太安全等。



李大中表示，目前中美就是全方面的戰略競爭，美國用戰略競爭對手形容北京，但他們同時也很在乎美中要有風險控管，要有防護欄，從去年底中美領導人在美國舊金山舉行峰會以來，美國還是想把各領域的對中溝通管道給接回來，這在中美兩軍的互動也很明顯，2022年8月因為美國眾議院前議長佩洛西訪台被中斷的軍方溝通管道也慢慢再接回來，中美兩軍的溝通管道最為敏感，不過也已慢慢恢復正軌。



李大中指出，總體來說，從沙利文訪華看來，美國的目標還是要避免有意外狀況發生，要避免戰略誤判，這其中一定會牽涉到台灣議題，對台灣議題美國大概還是重申過去的立場，強調美國遵循過去以來的一中政策，接著就說明一中政策的意涵，以及希望台海和平穩定，希望以和平方式解決台灣分歧，不願單方面改變現狀。美國有時候也會加上不支持台獨，但這句話不一定會拿出來，有些場合會有，有些則不會，但整體看下來，能感覺到美國拜登政府想釋出的訊息是，他們的政策是有持續性的。



李大中表示，所以沙利文會提到的除了台灣以外，也會包括中美在各領域的互動，從雙邊到區域到全球都會。也有討論認為，此次沙利文訪中可能將鋪陳拜登與中國領導人習近平見面，但這還不得而知，畢竟距離美國大選時程上也已相當接近。

