胡全威：黑悟空弘揚中華文化 台灣有什麼？

左起何志勇、胡全威、陳學聖。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月2日電（記者 張穎齊）中國大陸首款3A遊戲大作《黑神話：悟空》爆紅，不少台灣玩家爭相遊玩，但政府卻尚未開放在台灣Play Station（電子遊戲機）商店開賣。世新大學口語傳播暨社群媒體學系專任副教授胡全威28日表示，黑悟空發揚中華文化，中華文化復興曾是台灣的強項，但卻因政治、意識形態的因素，捨棄了這些價值，去中化、愈來愈不接觸，滿可惜的。



中國大陸首款3A遊戲大作《黑神話：悟空》20日全球上架後，總銷量超過450萬份，同時上線220萬人也寫下紀錄，這幾天也成為兩岸民眾熱議話題。3A遊戲是遊戲製作的分水嶺，代表高成本、大規模、高品質（A lot of time, A lot of money, A lot of resource）。



胡全威28日接受新竹清華大學通識教育中心兼任助理教授何志勇、中國國民黨籍前“立委”陳學聖邀請上“志聖鮮思”節目，主題為“從智冠《三國演義》到《黑悟空》，中華文化是IP保證”。



胡全威表示，黑悟空製作人馮驥，在遊戲界也有名，跟過大公司，現在市面上很多一班遊戲為了賺錢都做網路遊戲，單機遊戲市場凋零，但馮驥有夢想、有熱情、有想法，因此作品能感動人，吸引資金投入，最早從2018年開始構想製作，今年出品，有5億元人民幣投入，更搭配中華文化元素成為亮點。

