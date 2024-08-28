5收押被告同獲交保　鄭文燦最氣這人大嘴巴

廖俊松被裁定以110萬元交保。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園8月28日電（記者 盧誠輝）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪7月11日遭收押禁見，8月27日在檢方起訴後，28日清晨以新台幣2800萬元交保，限制住居。包括鄭在內等5名同案遭收押被告都在昨日交保，但鄭會遭收押禁見49天，最氣的應該就是涉嫌送交匯款給他的前台塑顧問廖俊松，甚至還曾當著廖子廖力廷的面當面怒斥“你爸嘴巴很大”！



根據桃園地檢署的起訴書指出，前台塑顧問廖俊松父子因經營土地開發公司，推動華亞科附近農地開發為獲取更大利益，便以“自辦市地重劃”取代一般農地“區段徵收”模式，還因此找上鄭文燦。鄭在得知廖姓父子需求後，即在相關會議表達同樣立場，並請來廖姓父子表達意見。



廖姓父子在2017年9月14日前往鄭文燦官邸，交付一只裝有新台幣500萬元現金的黑色手提包。但鄭後來從“神秘藏鏡人”那裡得知，廖俊松手機遭到監聽，便開始進行“防堵”措施。鄭在2018年3月16日的相關會議上，沒再邀廖姓父子出席，也改變原先支持“市地重劃”立場，稱要改採全區一次“區段徵收”。



廖俊松兒子廖力廷在2018年5月11日到桃園市政府與鄭文燦討論連任市長政治獻金一事時，鄭就曾當面告訴廖力廷，“你爸爸電話遭通訊監察”，讓廖俊松隔天就火速換了門號。10天後，鄭文燦找廖力廷領取600萬元政治獻金時，又再重提此事，“廖俊松大嘴巴遭通訊監察”。



2018年8月中旬，廖俊松再請廖力廷前往詢問，鄭文燦因擔心受到波及，決定退回先前收下的500萬元和政治獻金600萬元，共退還廖家1100萬元，鄭並再度當廖力廷的面怒斥“你爸爸嘴巴很大，到處亂講，他被監聽了，我有看到譯文”。桃園地檢署因查出鄭文燦是透過“神秘藏鏡人”得知遭監聽，掌握關鍵證據後將他起訴，監聽部分目前也已經分案追查中。