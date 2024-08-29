中評觀察：賴無法在美本土過境？何種信號

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北8月29日電（評論員 林淑玲）美國白宮國安顧問沙利文訪華在北京與中國外長王毅會面，中美展開新一輪戰略溝通，台灣問題成為焦點之一。無獨有偶，近期傳出，台美協調賴清德出訪過境事宜，美方僅同意賴在夏威夷過境，顯示美國縱使緊抓“台灣牌”，仍謹慎防止賴清德跨紅線導致台海失控，對賴清德的看管比昔日對蔡英文嚴格很多。不止美國，日本也小心翼翼避免對民進黨發出錯誤訊號。



沙利文在美國總統拜登只剩下幾個月任期之際訪華，傳出是要為拜登卸任前的“習拜會”鋪路。不論“習拜會”能否順利登場，台灣問題都是中美關係重中之重。這次美國放行賴清德520就職演說的“兩國互不隸屬”說，讓台灣往“台獨”狂奔，美國若不出手約束民進黨政府，台海隨時可能出事，發生中美都不願看到的局面。沙利文訪華，中美戰略溝通前夕，美國顯已意識到問題嚴重性，美中要持續戰略對話，台灣問題不能不處理。拒賴在美國本土過境，能否算沙利文訪華的“伴手禮”?



這陣子，從一些訊息觀察，上任才百日，位子還沒有坐很穩的賴清德，主要策略就是挾洋壯聲勢。台官方稱，賴才上任100天就有50團外賓訪台，平均每兩天就有一團，短短3個月內來訪的歐洲團創下歷史新高。其中有不少大咖，包括日本前首相野田佳彥，可望參選下屆日本自民黨總裁的眾議員石破茂，以及美國前駐聯合國常任代表海利（Nikki Haley）等。日前英國《金融時報》也罕見曝光，台“國安會秘書長”吳釗燮與“外長”林佳龍訪華府，這項台美行之有年的極機密會議曝光，也被懷疑是綠營自己放出來的大內宣。

