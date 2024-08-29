中評關注：墾丁這次鬧大新聞　背後積累已久

墾丁的沙灘沒有遊客卻仍插滿出租遮陽傘，有礙觀瞻，近日遭到網民撻伐。（中評社 資料照） 中評社屏東8月29日電（記者 蔣繼平）屏東墾丁一直是南台灣觀光度假勝地，但近年負面形象頻傳，今年暑假“國旅”市場慘澹，墾丁近日被連轟物價高、沙灘陽傘亂象、住宿CP值不高，被形容是“被挖祖墳”在打。但下層民怨高漲，背後原因卻是觀光產業體質差、成本高，上層兩岸關係不佳，陸客進不來，連境外觀光客也補不了缺口，墾丁變成代罪羔羊、宣洩口，但執政的民進黨擺脫得掉背後的隱憂及民怨嗎？



墾丁近年來負面新聞頻傳。已爆紅20多年的墾丁曾因音樂祭染毒及停辦受到討論，又因墾丁大街天價滷味事件，因物價高一夕成為眾矢之的，再來受到蔡英文執政後陸客不來，疫情期間面臨產業轉型，解封後海外旅遊市場競爭下，台灣旅宿業CP值不高，被拿來與日本沖繩比較大作文章，再到近日沙灘陽傘爭議犯了眾怒，可說諸事不順。



墾丁有美麗的沙灘以及森林遊樂園區，生態資源豐富，加上又是保護區，“觀光發展”與“生態保育”一直以來總是造成兩方陣營的矛盾點。沙灘上充斥陽傘，只是最顯而易見的衝突，生態保育派認為墾丁就是給遊客乾淨的沙灘，維持沙灘原貌，因此槓上向墾管處承租場地的業者，也對管理失能的墾管處相當不滿。



墾丁大街的物價高，也早就不是新聞，約兩公里長的墾丁大街房價可比台北東區，透天厝喊價新台幣數千萬到上億，店面貴、攤租高，自然反映在售價，遊客若不願當凱子，只能自己趨吉避凶，在車程不到10分的恆春鎮吃飽再到墾丁大街散步，已經是遊客日常。但價格只能靠業者自律，也造成地方上其他業者不滿不肖業者做殺頭生意，連累墾丁名聲，不僅遊客抱怨，當地業者也替自己抱屈。

