蘇恆語中評：兩岸還能勉強和平全靠大陸理性

中華海峽經貿交流協會理事長蘇恆接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月29日電（記者 張嘉文）賴清德執政滿百日，未來兩岸關係發展走向？前新黨副秘書長、中華海峽經貿交流協會理事長蘇恆向中評社表示，在外部有中美高度對抗，內部有賴清德“台獨”務實工作者的強硬態度，兩岸關係接下來完全沒有樂觀空間。



蘇恆認為，兩岸緊張對立的狀況會愈來愈危險，現在是大陸的理性讓兩岸之間沒有戰端發生，如果兩岸都很克制，不可能打起來，但現在是台灣這一方的民進黨很挑釁，大陸算是很理性克制，但假使有天大陸戰略定力沒了，那兩岸將陷入更危險境界，這是接下來的兩岸沒法樂觀的原因。



蘇恆現年39歲，是台北大學企業管理研究所碩士、中國文化大學“國家發展與中國大陸研究所”碩士生，為新黨前主席郁慕明成立的新黨青年軍成員。2016年被列為新黨不分區“立委”名單第7名，2022九合一選舉蘇恆未獲新黨提名，改以無黨籍身分參選台北市第六選區（大安區、文山區）市議員，未當選。現為中華海峽經貿交流協會理事長、野禮傳媒公司共同創辦人。



蘇恆接受中評社訪問，談到賴清德執政至今已滿百日，但兩岸關係愈趨緊張對立的狀況，她說，兩岸關係基本上不太可能往樂觀方向走，主要有兩個原因，第一是從外部來看的美國因素，過去兩岸關係在馬英九執政會有空間，很大一部分也是來自於當時的美國對於中國態度比較友善。



蘇恆說，但現在不可能，因為對美國來講，最大的對手就是中國，比當時的蘇聯還要更強大，且是有史以來第一個，所以美國一定要打敗中國，不然對於全球霸主的地位威脅非常大。這是目前的外部問題。



內部來看，蘇恆說，賴清德是非常有理想的“台獨”工作者，也很務實，和蔡英文完全不一樣，蔡是因為舉著反中、抗中旗幟是有票的，才做這件事，所以比較保留，有留後路，常用文字巧妙避過“台獨”，賴清德則是非常強硬的“台獨”立場，因此在內外都非常不利兩岸關係因素的疊加下，兩岸怎可能往正面方向前進。