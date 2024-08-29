中評鏡頭：屏東大鵬灣海上教堂好浪漫

屏東大鵬灣有一座“海上教堂”就佇立在灣域內，近年成為打卡景點。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東8月29日電（記者 蔣繼平）暑假是旅遊旺季，屏東縣有許多知名景點，大鵬灣風景區就是其中之一，還在觀光署統計去年屏東遊憩據點人次統計中排名第三。大鵬灣是瀉湖地形，近年新增了一座海上教堂，遠看有如佇立在海上黃色教堂，頗有異國風情，吸引不少遊客前往一探究竟，門口擺拍的遊客邊拍邊說“彷彿一秒來到西班牙”。



大鵬灣風景區位於屏東縣東港鎮，這座“海上教堂”就佇立在大鵬灣灣域內，走過300公尺長的海堤，體驗陣陣海風吹拂，有著鵝黃色建築外觀、西班牙式建築設計、挑高玻璃窗，帶來浪漫異國氛圍，建築也結合愛心鎖牆、幸福鐘等浪漫週邊裝置，營造拍照打卡的景點。而入內則可品嘗咖啡、輕食和冰淇淋等特色餐點。



大鵬灣是台灣西南沿海唯一的大型潟湖地形，灣內水域長約3500公尺，寬約1800公尺，面積共有532餘公頃，平均水深2到6公尺不等。 原為林邊溪與後寮溪匯流入海處，因水流帶來泥沙入海，再經海流季風漂送形成沙嘴圍成瀉湖，只留下一水道讓海水進出，灣內有豐富魚貝類，早期有許多養蚵人家。



目前是暑假出遊旺季，觀光署近日公布2023年屏東各景點觀光人次，位於車城鄉的福安宮488萬人次位列第一，其次為林後四林平地森林園區193萬人次、大鵬灣遊憩區189萬人次第三、小琉球遊憩區111萬人次第四、海洋生物博物館97萬人次第五。鵝鑾鼻公園與南灣遊憩區分別以36萬人次、35萬人次墊底。