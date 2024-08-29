中評社全程報導　鄭文燦20小時身心煎熬

鄭文燦歷經20小時驚心動魄的檢辯大鬥法後，終於在28日清晨5時02分步出法院重獲自由。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園8月29日電（記者 盧誠輝）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪7月11日遭收押禁見，8月27日遭檢方起訴，28日清晨獲法院裁定交保。中評社還原從27日上午9時到28日清晨5時的檢辯大鬥法過程，因鄭若再遭地院收押有可能得一直被押到一審判決後，所以這20小時對他可說是最大的身心煎熬。



時間回到8月27日上午9時，鄭文燦的委任律師照往例前往桃園看守所準備辦理律見，但卻被所方告知鄭不在看守所內，律師察覺異狀立即向桃園地檢署詢問鄭的去向，沒想到書記官卻一時說溜嘴表示“今天移審，不用律見”。律師才知道檢方將在當天起訴鄭，並隨即向綠營高層回報，消息也隨之走漏，開始有媒體搶先報導鄭將遭起訴的消息。



據瞭解，桃園地檢署對起訴鄭文燦保密到家，原想仿照新竹地檢署偵結起訴中國國民黨新竹縣長楊文科涉嫌圖利案的作法，突襲式發布起訴書才讓消息曝光，減少律師準備的時間。但隨著新聞報導，開始有許多媒體紛紛向桃園地檢署查證，檢方不得已才被迫在27日上午近11時發布採訪通知表示，將在下午1時30分召開鄭案起訴說明會。



隨著檢方的如意算盤意外被打破，但桃園地檢署的口風仍甚緊，多達38頁近10萬字的起訴書直到記者會開始後才在現場提供給媒體閱覽，而隨著檢方的簡報也才讓更多的案情細節曝光。在檢方記者會後，鄭文燦的委任律師陳永來也隨之動起來，在下午3時許趕到桃園地院準備閱卷，另一名律師鄧翊鴻也在不久後趕到法院與陳會合。

