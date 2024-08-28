柯漏夜開幹部會議　民眾黨否認主席將請假

民眾黨發言人吳怡萱。（中評社 資料照） 中評社台北8月28日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金案風暴等多案越燒越大，外傳柯文哲將“請假”黨主席一職，並自請中評會調查，28日晚間召集民眾黨幹部擴大會議交代此事。民眾黨發言人吳怡萱晚間表示，開會內容是與第一線黨公職說明查帳進度，黨公職在會中大鳴大放逐一發表意見，讓地方與黨中央密切交流，以穩定支持者。



外傳台北地檢署查出有一筆木可公司新台幣400萬元的專款到柯文哲私人帳戶，名義是肖像使用權。吳怡萱說，對於特定放風聲的方式感到非常遺憾，該授權金目前已成為民眾黨黨務以及公務使用，一切都是依照合約進行。



柯文哲多案纏身，包括政治獻金申報不實、京華城容積獎勵等案，近期更是內外交迫，遭爆料妻子陳佩琪看豪宅、柯文哲花選舉補助款新台幣4300萬元買商辦等。面對爭議不斷，柯文哲28日中午急召民眾黨創黨元老蔡壁如、民眾黨前秘書長周台竹、謝立功、民眾黨籍前“立委”陳琬惠等過往民眾黨的黨公職回民眾黨中央開會，再經過1個小時的會議後，眾人都僅透露，是來看查帳進度。



柯文哲28日晚間也召集民眾黨幹部擴大會議，與會人員包括民眾黨“立委”林國成、吳春城、張啟楷、陳昭姿、台北市議員黃瀞瑩、新北市議員陳世軒等人開會，而下午也外傳柯文哲為了“止血”，將暫時“請假”民眾黨主席一職，並自請中評會調查，引起媒體關注，但民眾黨隨即澄清“毫無所悉”。



柯文哲預計29日下午3點召開“柯文哲2024大選政治獻金外界疑義一次澄清”記者會，柯文哲、時任競總總幹事黃珊珊、副總幹事陳智菡，及民眾黨秘書長周榆修都將出席。

