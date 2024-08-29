中評關注：柯文哲案牽動國民黨權力格局

柯文哲與朱立倫。（中評社 資料照） 中評社台北8月29日電（記者 楊騰凱）台灣民眾黨主席柯文哲深陷大選政治獻金帳務以及京華城容積案等風暴，檢調均在追查中，若柯倒下，唯柯獨尊的白軍恐將瀕臨瓦解。白軍樓起樓塌，可能會影響中國國民黨權力格局，對2024力主藍白合的黨主席朱立倫是扣分，也不排除黨內有新勢力隨打柯而起。



柯文哲相關案件越演越烈，不僅支持者深感灰心，整體案情似乎也往對柯不利的方向傾斜，後續發展雖然尚未可知，但相信不少人已經做好海嘯將向民眾黨襲來的心理準備。28日下午柯文哲召見昔日老臣如前白委蔡壁如以及前秘書長謝立功，不少看法認為，柯可能在為案情不可知的發展預作黨內布局。



柯文哲案情最後如何發展，不僅民眾黨將面臨政治環境劇烈震盪，也可能牽引國民黨內部的權力格局變遷，因國民黨主席明年改選，對白軍關係的檢討與批鬥，很可能成為黨魁選舉的主要議題。屆時出現的影響或許有兩層面，第一是對朱立倫扣分，第二點要觀察的是，會不會有新勢力藉打柯而起，例如前台北市長、前國民黨副主席郝龍斌。



首先，假設柯文哲案情朝不利的方向而去，國民黨內反朱派很可能會抓到理由，嚴厲指責當初力主2024藍白合的朱立倫，例如前國民黨秘書長李乾龍28日就在廣播節目上痛批國民黨搞藍白合是有私心，讓2024參選人侯友宜的民調從40%支持掉到10%多。假設黨內選情競爭白熱化，反朱派再度拿出2024藍白合經驗檢討決策錯誤，對朱的扣分力道只怕會更強烈。



再者，由於柯文哲廣受討論的京華城案是發生在台北市長任內，這段期間也能看到前台北市長郝龍斌的親衛軍、台北市議員游淑慧帶著滿手槍砲彈藥上陣打柯，更在議會組織調查小組，不斷在給京華城案添柴火，就連沉寂一段時間的郝龍斌也漸漸重返鎂光燈反擊柯。

