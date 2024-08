胡全威：黑悟空發揚中華文化　台灣有卻捨棄

左起何志勇、胡全威、陳學聖。(中評社 張穎齊攝) 中評社台北8月29日電(記者 張穎齊)中國大陸首款3A(高質量)遊戲大作《黑神話:悟空》爆紅,不少台灣玩家爭相遊玩,但政府卻尚未開放在台灣Play Station(電子遊戲機)商店開賣。世新大學口語傳播暨社群媒體學系專任副教授胡全威表示,黑悟空發揚中華文化,其實以前中華文化復興是台灣的強項,但卻因政治、意識形態的因素,捨棄了這些價值,去中化、愈來愈不接觸,會滿可惜的。



中國大陸首款3A遊戲大作《黑神話:悟空》20日全球上架後,總銷量超過450萬份,同時上線220萬人也寫下紀錄,這幾天也成為兩岸民眾熱議話題。3A遊戲是遊戲製作的分水嶺,代表高成本、大規模、高品質(A lot of time, A lot of money, A lot of resource)。



胡全威接受新竹清華大學通識教育中心兼任助理教授何志勇、中國國民黨籍前“立委”陳學聖邀請上“志聖鮮思”節目,主題為“從智冠《三國演義》到《黑悟空》,中華文化是IP保證”。



胡全威表示,黑悟空製作人馮驥,在遊戲界也有名,跟過大公司,現在市面上很多一班遊戲為了賺錢都做網路遊戲,單機遊戲市場凋零,但馮驥有夢想、有熱情、有想法,因此作品能感動人,吸引資金投入,最早從2018年開始構想製作,今年出品,有5億元人民幣投入,更搭配中華文化元素成為亮點。



胡全威說,他在課堂上教學生時,也憂慮中華文化在台灣式微,比如商周時期的武王伐紂,現在學生都搞不清周武王姬發是誰?而黑悟空的藍本為明代作家吳承恩寫的《西遊記》,是唐朝唐僧時期;商周時期為背景的《封神演義》也與西遊記異曲同工。當台灣人愈來愈不碰古文、歷史時,中華文化就會變成是外國史,是滿可惜的。更有趣的是,台片《周處除三害》上映,很多台灣人都不知道原型的周處是晉朝人,片中也提到佛法貪嗔癡等元素。