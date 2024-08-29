京華城案風暴擴大　沈慶京、應曉薇聲押禁見

威京集團主席沈慶京。（中評社 資料照) 中評社台北8月29日電／台北地檢署偵辦台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉及之京華城案，28日指揮廉政署兵分48路搜索，約談中國國民黨台北市議員應曉薇、威京集團總部主席沈慶京等人，訊後依貪污之違背職務收賄罪，29日凌晨聲押應曉薇、沈慶京。



檢廉懷疑柯市府提高京華城容積率，涉嫌圖利威京集團，且疑有官員涉貪，預計近日將針對柯文哲等官員發動一波搜索、約談行動。



柯文哲市長任內，台北市都市計劃委員會准許京華城改建提高容積獎勵，把容積率從560%提高至840%，所增加的樓地板面積價值上看新台幣百億元。檢調5月介入調查時任都市計劃委員會主持人、前台北市副市長彭振聲，已遭限制出境。



北檢28日進一步約談沈慶京、應曉薇、應曉薇助理吳順民、助理陳佳敏、王尊侃等人，並兵分48路搜索應曉薇住處、台北市議會辦公室、威京集團總部、威京集團總部、中工、中石化、沈慶京、京華城董事長陳玉坤住處。訊後沈慶京、應曉薇、吳順民聲押禁見，陳佳敏以新台幣200萬元交保、王尊侃以500萬交保，而京華城董事長陳玉坤則以1200萬元交保。



台媒報導，檢廉比對金流發現沈慶京於2018至2021年間，涉嫌指示威京集團旗下公司陸續提撥“公關費”給應曉薇，金額近千萬元，檢廉認為應曉薇收錢後替沈慶京關說並施壓市府。