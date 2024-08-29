柯文哲擬暫離黨主席　自請調查

台灣民眾黨主席柯文哲。（中評社 資料照) 中評社台北8月29日電／台灣民眾黨主席柯文哲28日晚間緊急召開擴大幹部會議，由於黨內湧現要求柯請辭黨主席的聲浪，一度傳出柯將暫離黨主席，但黨內也有人請他“再想想”。據傳，柯文哲將在今日記者會宣布請假、暫離黨主席職位，並自請中評會調查。



台灣民眾黨主席柯文哲身陷2024大選帳務風暴等多案，並以選舉補助款新台幣4300萬元買下“立法院”附近“濟南大樓”商辦，登記在個人名下。負評不斷，加上京華城案案情升高，近日可能被檢方約談，黨內已有要求他請辭黨主席的聲音。



民眾黨28日下午急電中央委員、前幹部於晚間至黨中央開會，經1小時半會議後，多位與會人士卻說，並未討論主席應否請假等議題，而是向幹部、黨公職說明查帳進度。



根據《中時新聞網》報導，中央委員張凱鈞說，昨日會議並未提及柯文哲有意請假，且也無相關建言。民眾黨發言人吳怡萱表示，是有民意代表呼籲柯針對請假，“應再想想”，但柯文哲未正面回應。



張凱鈞則說，會議一開始，柯文哲心情低落，但多數中央委員都給予溫暖，強調要團結挺過風暴，且地方上基本都支持柯文哲留任。柯文哲聽聞後，精神轉為振奮，也回應“我會加油、會挺住”。



張凱鈞認為，柯文哲若離開主席一職，是親者痛、仇者快，“只要柯主席一倒，最開心地會是民進黨”。



至於柯文哲是否有提自請調查？民眾黨中評會副主委詹喬茵回應，並無收到函文、沒有這件事。



民眾黨今日下午舉行記者會，主要聚焦政治獻金、以選舉補助款購置商辦等，柯文哲、當時競總總幹事黃珊珊、副總幹事陳智菡及民眾黨祕書長周榆修都會出席。



依民眾黨黨章規定，黨主席若請辭、請假，或因故無法執行職權時，由中央委員互推一人代理，民眾黨“立委”黃國昌、中央委員林富男，昨都被點名可能代理黨主席。



前民眾黨中央委員范姜奕凱昨在臉書發文建議，民眾黨應該修改黨章，增設3位副主席，分別掌管3個部分。他更點名推薦第一位副主席是前祕書長謝立功，負責立法及政策研議；第二位是前“立委”蔡壁如，掌管黨內人事及組織運作；第三位則是中央委員林富男，負責財政及經費。



他建議，可依照過去副市長的模式運作，才可以大幅度減低柯文哲的壓力，由副主席在合理範圍內、依照職權去管理即可，不用每件事情都跟主席報告。