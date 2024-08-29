打詐辦前主任在地院等候鄭文燦　徐巧芯氣炸

李憲明（左）與李孟諺。（中評社 資料照） 中評社台北8月29日電／民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪27日被檢方起訴後，在等候交保時，桃園市前副市長、“行政院”打詐辦公室前主任李憲明在現場等候他，這讓中國國民黨籍“立委”徐巧芯相當不滿，質疑鄭文燦的親信已經不把“國法”當法了。



桃園地院27日晚上9點半召開移審庭，評議結果於昨天凌晨1點25分出爐，鄭文燦被裁定新台幣2800萬元交保並限制住居、出境出海。到了2點41分，鄭文燦的大哥鄭文彬親自帶登機箱和紙袋進入地院；鄭文燦5點0分與律師一同離開地院，但面對記者不發一語。



根據《中時新聞網》報導，徐巧芯昨在中視政論節目《庶民大頭家》透露，她近日在與1位外交官聊天時得知，8月份時美國共和、民主兩黨舉辦許多造勢活動，鄭文燦的1位幕僚本來也要參加，但在1個月前突然告知無法前往。外交官懷疑，那位幕僚是否已聽到鄭在風口浪尖上的風聲，所以選擇不去。



徐巧芯質疑，鄭文燦的親信已經不把“國法”當法了。鄭離開地院的當時，包含李憲明在內的許多人馬都在門口等他，鄭的家人在大半夜湊齊2800萬，李憲明為什麼沒詢問這筆錢的來源？“行政院”有這樣的打詐主任“是可以抓到什麼詐騙”。



打詐辦公室已在本月26日更名為“行政院打擊詐欺指揮中心”，將由“內政部次長”擔任首長，因此李憲明已非打詐中心主任。