京華城案向上燒　檢方下一波擬約談柯文哲

柯文哲。（中評社 資料照) 中評社台北8月29日電／京華城案風暴擴大，台北地檢署今晨以有串滅證及逃亡之虞，聲押禁見威京集團主席沈慶京、中國國民黨籍台北市議員應曉薇與助理吳順民3人，京華城董事長陳玉坤以新台幣1200萬元交保。檢廉懷疑柯市府提高京華城容積率，涉嫌圖利威京集團，且疑有官員涉貪，預計近日將針對時任台北市長柯文哲等官員，發動一波搜索、約談行動。



根據《中時新聞網》報導，檢廉全面清查柯市府處理京華城容積率案相關會議公文，發現威京集團多次透過素有交情的台北市議員應曉薇，一再向北市府陳情放寬容積率，在追查柯市府官員疑涉圖利等弊情，也鎖定應曉薇為偵查重點之一。



檢廉經全面清查威京集團及旗下相關企業，赫然發現威京集團2018年至2021年間與應曉薇有多筆異常鉅額金流，總計金額高達數千萬元以上，金流時間點異常，懷疑是貪污賄款，因此廉政署派出廉政官及“政風狗仔隊”輪班全天候監控應曉薇等人行蹤。



據檢方調查，2020年間，應曉薇找上時任台北市副市長彭振聲，希望協助將陳情案送交都委會，但彭振聲拒絕，應曉薇再找上柯文哲，並舉行備受爭議的“便當會”，同年3月19日，柯文哲交辦都發局處理陳情案。檢廉進一步追查金流後，發現應曉薇與京華城間疑有不明鉅款進出，恐犯貪污治罪條例違背職務行收賄罪。