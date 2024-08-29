沙利文訪華　江啟臣：台灣要注意影響

藍委江啟臣。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月29日電（記者 方敬為）針對白宮“國家安全”顧問沙利文(Jake Sullivan)任內首度訪問中國大陸，中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣29日受訪表示，中國大陸與美國多對話、少誤會對國際而言是好事，雖然雙方的競爭格局不會有太大轉變，但至少降低擦槍走火的風險。台灣方面則要注意相關效應，隨著國際情勢、美中關係的轉變，對台灣都會有程度不一的影響。畢竟國際間沒有永遠的朋友，衹有永遠的國家利益。



對於沙利文訪華會晤中國外交部長王毅的影響，江啟臣29日出席台中市東區樂成宮普渡供品捐贈儀式受訪表示，北京與華府之間都有一定的溝通與對話管道存在。這次沙利文訪中雖然是任內首度，但不代表過去沒聯絡，其實是有的，只是這次透過面對面的方式，美中國安戰略高層碰面，各界樂見，我們當然希望各國之間多一些對話、少一點誤會，包括兩岸之間也是如此。



江啟臣指出，沙利文在美國大選之前訪問中國大陸，代表華府與北京之間雖然高度競爭，甚至將彼此的關係定位為“競爭大於合作”。可是雙方還是認為應該避免在競爭當中產生誤會，引發不必要的誤判，甚至導致擦槍走火、引爆衝突對立，這就是沙利文訪問中國大陸維持對話管道的原因。



江啟臣認為，這次美中國安高層透過面對面溝通，當中會談的議題，一定會包括兩岸議題。尤其隨著美國大選將近，雖然美國總統拜登不再尋求連任，但畢竟民主黨、共和黨之間對於台海議題，乃至於烏俄戰爭、中東情勢、其他非傳統安全等相關議題，還是有很多雙方需要彼此對話甚至合作的項目。雖然美中競爭的大格局不會改變，但至少有對話總比沒對話好。



至於美中台關係是否因此受到影響？江啟臣說，美國的對中政策或者所謂的“一中政策”，基本上不太會因為內部要選舉而有多大的改變。近期美國兩黨的黨綱都出爐，可以去注意兩黨提到“一中政策”部分，美國的行政部門並不會因為政黨屬性，或者總統候選人當選以後有大幅度改變。或許在一些經貿政策、個別的安全政策會有些許調整，但基本上的方向不會太大。



江啟臣表示，對台灣來講，要注意未來可能的相關效應，由於對台灣的影響幅度，勢必隨著國際情勢、美中關係的變化，進而有不一樣的狀況發生。台灣面對的安全處境，還有兩岸關係，有很大一部分要靠自己努力。畢竟國際關係上，沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人，衹有永遠的國家利益。