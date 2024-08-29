藍議員應曉薇疑擬逃亡　檢廉趕赴機場拘提

國民黨籍台北市議員應曉薇。（中評社 資料照） 中評社台北8月29日電／台北地檢署偵辦京華城改建放寬容積案，27日掌握訊息，關鍵涉案人中國國民黨籍台北市議員應曉薇要出境，緊急收網，拘提應曉薇到案並列為被告。應曉薇28日被移送北檢復訊後，檢方依貪污治罪條例違背職務收賄罪，罪嫌重大，有逃亡、串證之虞，諭令聲請羈押禁見。



北檢28日指揮廉政署兵分48路搜索威京集團主席沈慶京住處、議會辦公室等，並約談沈慶京、威京集團董事長陳玉坤、應曉薇、應曉薇辦公室執行長王尊侃、應曉薇助理吳男、陳女等6名被告，以及12名證人，全案朝貪污治罪條例偵辦。



外傳，應曉薇一度想出境，被移民署攔下。北檢27日晚間緊急指揮廉政署，以犯嫌重大、有逃亡之虞，派出廉政官於台中國際機場將疑似準備出境到香港的應曉薇拘提到案，28日清晨再帶應曉薇回到台北市議會辦公室、住處等地進行搜索。同時也搜索威京集團總部、沈慶京住處、中國石油化學工業開發股份有限公司（中石化）、中華工程股份有限公司（中工）等一共48處。



檢方28日帶回沈慶京，傳喚應曉薇的辦公室執行長王尊侃、京華城董事長陳玉坤、應曉薇的陳姓及吳姓2名助理等，加上應曉薇，一共6名被告，還有12名證人。訊後將移送北檢復訊。檢察官復訊後，今天凌晨將應曉薇、沈慶京聲請羈押禁見。



檢廉日前除約談都委、台北市政府前副市長彭振聲，釐清京華城容積率會議細節外，也展開相關金流追查，結果發現沈慶京涉嫌於2018年起至2021年，請託應曉薇協助向北市府陳情、施壓，推動放寬京華城容積率事宜，並疑似多次行賄應曉薇。



2020年間，應曉薇找上彭振聲，希望協助將陳情案送交都委會，但彭振聲拒絕，應曉薇再找上柯文哲，並舉行備受爭議的“便當會”，同年3月19日，柯文哲交辦都發局處理陳情案。檢廉進一步追查金流後，發現應曉薇與京華城間疑有不明鉅款進出，恐犯貪污治罪條例違背職務行收賄罪。