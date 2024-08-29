馬辦蕭旭岑：國民黨要勇於抗衡“新兩國論”

馬英九基金會執行長蕭旭岑。（中評社 資料照) 中評社台北8月29日電／馬英九基金會執行長蕭旭岑29日在台媒發表專欄文章，題為“國民黨要勇於抗衡新兩國論”。他指出，中國國民黨應該堅定兩岸論述，勇於挑戰賴清德的“新兩國論”，制衡兩岸政局走向失控。如果持續對“新兩國論”保持沉默，不提“九二共識，反對“台獨”，沒有統一全黨立場，責令從政同志一體發聲，未來國民黨將失去話語權，兩岸論述戰場拱手讓人，要怎麼選2028？



蕭旭岑在《中國時報》智庫論壇專欄全文如下：



賴清德就任第一個小時就拋出“新兩國論”，而且不斷堅定地反覆表述。我原本以為賴清德會等權力更穩固時或者有機會連任後才會做，可見賴心中有著強烈的急迫感。



雖然我們和賴清德理念不同，也認為他的“台獨”路線非常危險，但必須承認，賴清德是很有使命感的人，我會感覺他認為“如果現在不做，會沒有時間了”，就是這樣的理念型人格，他比蔡英文更直接，更不迂迴。



但是他的做法很細膩。賴上任後的所作所為，是真正非常“務實”的：他等於放棄“台灣共和國”的路徑，改採“將中華民國台獨化”的方式；例如他引用“中華民國憲法”論證“兩國互不隸屬”，卻刻意繞開“憲法”本文的“固有疆域”與增修條文的“一國兩區”，賴比蔡英文更果決，更敢硬幹。



賴清德不透過“修憲”，避開美中傳統的“紅線”概念，改以法律解釋，甚至只是以文宣論述的方式，將“台獨”理念轉化為賴版“兩國互不隸屬”的“新兩國論”，挑戰了大陸的底線形式。



賴清德透過行政權與媒體話語權優勢，將“新兩國論”不斷強化，加上部分媒體與側翼的幫腔，最重要的是中國國民黨的沉默，他務實地將“台獨”理念透過“新兩國論”重新上市，而且強力行銷到一般民眾都慢慢地認同。



賴清德硬幹是有效果的，他的“新兩國論”，除了馬英九前“總統”，本人與張亞中先生和極少數人出來反駁，兩大在野黨的國民黨、民眾黨全部噤聲。這樣下去，藍白的兩岸的話語權將旁落，民眾會習慣“新兩國論”，也會搞混“兩岸”與“兩國”互不隸屬的不同。四年後的“總統”大選，兩岸論述將是賴“總統”說了算。