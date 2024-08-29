台灣旅館住房率不到5成　花蓮最慘剩1成

403強震後花蓮觀光客銳減，昔日熱門景點東大門夜市人潮不如以往。（中評社 資料照) 中評社台北8月29日電／近來民眾瘋出境旅遊，島內旅遊持續低迷，台灣觀光署昨公布上半年最新統計，旅館平均房價新台幣2885元，比去年同期減少71元，但住房率也比去年同期衰退，平均不到五成，其中花蓮最慘，受403地震影響，今年4至6月住房率衹有1至2成。為振興花蓮觀光，民眾9月至11月底前往花蓮自由行，每房每晚最多折抵新台幣1000元，每月皆可享一次優惠。



觀光署表示，今年上半年客房住用率中，旅館業占47.3%、民宿22.69%，比去年同期旅館業50.2%、民宿26.53%，分別減少2.9個百分點及3.84個百分點，推測是受國境開放、匯差等因素影響。



403大地震重創花蓮觀光，觀光署表示，今年4至6月花蓮旅館業住房率只剩下1至2成，相較去年同期4至6成明顯衰退，主要就是受地震、颱風及旅客信心不足等原因影響。



住房價格部分，房價稍微下降，上半年旅館業平均房價為2885元，較去年同期2956元，減少71元；民宿平均房價為2488元，較去年同期2533元，減少45元。



觀光署推出振興花蓮方案，9月1日至11月30日止，民眾前往花蓮自由行，每月均可使用一次優惠折抵，每房每晚最多折抵1000元。