新“交長”陳世凱賴系　綠委：要多瞭解業務

綠委許智傑。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月29日電（記者 黃筱筠）台“交通部前部長”、賴清德人馬李孟諺日前因婚外情下台，傳出賴清德與“行政院長”卓榮泰已拍板，將由“行政院”發言人陳世凱接任。民進黨親賴“立委”許智傑今日表示，陳世凱年輕有行動力，在競選期間更和賴合作無間，給AI“內閣”帶來新氣象。然而他要提醒，“交通部長”是相當專業的職務，陳世凱需要花些時間瞭解陸海空重大建設。



陳世凱1977年生，新竹人，東海大學政治系學士、政治研究所碩士，曾任台中市議會議員、民進黨中央評議委員、賴清德大選競選總部發言人，過去並無顯著的交通專業背景。



許智傑指出，尤其接下來要推出TPASS 2.0、觀光客千萬目標、高鐵延伸屏東案，都是重大的交通課題。他也要向未來的“部長”喊話，能大力支持高雄人期盼的高鐵南延市區，高捷黃線增加預算等，對陳部長充滿期待。



陳世凱是民進黨新潮流派系，在賴清德大選期間擔任競選總部發言人。2004年大選時擔任民進黨中區青年競選總部執行長，後在民進黨“立委”簡肇棟、邱太三、蔡其昌聯合服務處擔任主任。擔任過三屆台中市議員。



至於賴清德是否小圈圈用人？許智傑說，用人第一原則就是信任，第二是視野跟能力足夠，陳世凱能信任又年輕有活力，是適合人選。交通方面需要花更多時間瞭解專業，希望“交通部長”角色做好。



民進黨湧言會“立委”林楚茵受訪表示，交通在我們整體運作下包山包海，要說誰真的交通背景，包括通訊也屬於交通，發言人也常跟大家溝通，算不算交通背景呢？大家不要拘泥於造橋鋪路上。陳世凱過去經驗是發言人，對媒體、民眾、行政團隊溝通。對於整個業務應該除了院長外是最容易上手。而且才47歲年輕有經驗，從政資歷完整擔任部長是好的安排。