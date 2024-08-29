陳世凱內定任“交長”　藍委轟賴清德用人唯親

藍委林沛祥受訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北8月29日電（記者 楊騰凱）前“交通部長”李孟諺被爆婚外情後下台，遺缺內定由“行政院”發言人陳世凱接任，此項人事引發在野砲轟。中國國民黨“立法院”黨團書記長洪孟楷質疑，陳世凱交通專業在哪？只因與賴清德親近就能坐上高位嗎？如果確定由陳世凱接任“交通部長”，“賴政府”應該說清楚原因。



陳世凱屬於新潮流中部系統，曾任綠委蔡其昌辦公室主任、三屆台中市議員、2024年賴清德競選總部發言人，現為“行政院”發言人。



洪孟楷表示，過去我們都一直強調交通部門的專業性，尤其全台各地的交通建設應該不分黨派不分你我大家一起支持，交通的建設是可長可久的百年大計。現在傳出“交通部長”懸缺可能“行政院”發言人陳世凱接任，我們要問賴清德與“行政院長”卓榮泰，陳世凱的交通專業在哪裡？同時陳世凱有沒有能力掌管大部會？畢竟“交通部”每年預算幾百億元，陳世凱有辦法帶領部會往前邁進嗎？



洪孟楷指出，我們不希望看到的是，彷彿賴清德只是宣告屬於他的時代來臨了，所以就任用一位與他非常親近的人選出任重要官員，陳世凱過去是賴清德2024競選發言人，後來是“行政院”發言人，難道因為與賴清德、卓榮泰親近，就可以這樣坐上高位？我們擔心外界會有這樣的疑惑。



洪孟楷表示，如果確定是由陳世凱接任的話，也請卓榮泰說明原因為何，另外就是他的專業能力在哪裡？



國民黨籍“立委”林沛祥表示，用人有兩種，一種叫用人唯才，一種是用人唯親，如果陳世凱當上“交通部長”，那這是賴清德不合格的用人方式，因為在學歷、專長與從政經驗方面，陳世凱都不夠資格擔任“交通部長”，尤其0403大地震後花東交通急需恢復，各方面交通問題百廢待興，我們更需要一位有經驗的部長。



林沛祥指出，自己也替民進黨內其他專業人士叫屈，搞不好當過台中市交通局長的民進黨政策委員會執行長王義川都比陳世凱適合，雖然王義川自身也有不少爭議，但不論怎麼說，至少在經驗方面是比陳世凱更充足的。