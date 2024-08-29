柯買商辦重傷形象　馮啟彥：做法不夠細緻

民眾黨中央委員馮啟彥。（中評社 資料照） 中評社台北8月29日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲用選舉補助款購買新台幣4300萬元鄰近“立法院”的商辦，登記在個人名下，重傷形象。民眾黨中央委員馮啟彥29日接受媒體電訪時證實，柯文哲希望將房子信託後，歸民眾黨或公益團體免費借用。但房產掛在柯文哲名下，做法不夠細緻，造成社會觀感不好。



媒體追問，黨內幹部是否有聲音希望柯文哲請辭，或“請假”止血？馮啟彥則急忙兩度否認，沒有、沒有。



馮啟彥29日上午接受媒體電話訪問，被問及有關4300萬元商辦，柯文哲是否打算要信託？馮啟彥表示，柯文哲昨天在講的時候很委屈，因為民眾黨剛起步沒有一個落腳的辦公室，還被攻擊是寄生“立法院”，現在的民眾黨中央也是承租的，隨時可能房東不租就被趕來趕去，因此出發點是希望有一個民眾黨專門使用的辦公室，這是柯文哲的出發點。



馮啟彥說，柯文哲購入商辦還特地挑在“立法院”周邊，但把房地產掛在柯文哲名下做法不夠細緻，造成社會觀感不佳，柯文哲有主動說希望把商辦信託，指定用途給民眾黨或給公益團體免費借用，就不再是柯文哲個人的房產了。柯文哲用選舉補助款購買商辦，過程都是合法，只是社會有疑慮，現在補救的方式就是做信託。



至於柯文哲是否要請假止血？馮啟彥認為，包括他在內的一些民眾黨重要幹部都勸柯文哲，民眾黨的創黨精神領袖就是柯文哲，目前雖被很多媒體、網軍攻擊，但柯文哲並沒有污任何一毛錢，沒有貪污，也沒有舞弊。整件事的導火線就是政治獻金申報急著要向“監察院”申報，後續作業不及、中間短差的部分，以“便宜行事”的方式申報。



馮啟彥指出，昨天時任競選總幹事、現任民眾黨“立委”黃珊珊有解釋整個過程，也找出所有單據對起來一模一樣，短差了新台幣1900萬元，現在就是補正申報政治獻金，並不算什麼重大缺失。說實在話，就是時間太短、人力不足，要記這麼多帳就出現短差。