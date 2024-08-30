王鴻薇：中美戰略溝通 美無力處理台海危機

藍委王鴻薇接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月30日電（記者 張嘉文）美國白宮國安顧問沙利文8月27日至29日訪華，中美展開新一輪戰略溝通。中國國民黨“立委”王鴻薇對此向中評社表示，對美方來講，此行當然是希望管控中美關係，不希望在11月美國大選前出現重大摩擦。另外則是因國際情勢包括俄烏戰爭和以哈衝突的持續，台海或南海如果再出現危機，美國無力處理，所以當然必須和中國進行溝通管控。



王鴻薇也提到，最重要的是雙邊有望安排下一次的中美領導人電話會，如果習拜能通話，對整個全世界、區域穩定都還是有利的。



中國外交部長王毅28日續與沙利文進行會談。王毅強調，台灣屬於中國，中國必將統一。“台獨”是台海和平穩定的最大風險。美方應當把不支持“台獨”的承諾落實處，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止武裝台灣，支持中國和平統一。



沙利文則表示，美方堅持“一個中國”政策，不支持“台灣獨立”，不支持“兩個中國”，不支持“一中一台”。美國和中國將長久地在這個星球上和平共存，美國的政策目標就是要找到讓美中關係可持續發展的辦法。



王鴻薇接受中評社訪問時對此表示，沙利文訪問中國是在美國大選之前，此行有幾個意義，第一，中美關係雖然還是對抗，但希望鬥而不破，美方不希望在美國大選之前，中美之間出現很大的摩擦，或者是更大的爭議甚至衝突。

