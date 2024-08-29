太空產業座談　台灣盼參與低軌衛星設備製造

綠委陳冠廷辦公室舉辦太空產業發展國際座談會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北8月29日電（記者 俞敦平)民主進步黨籍“立委”陳冠廷在今日的太空產業發展國際座談會上強調，台灣在科技領域具有相當優勢，尤其在資通訊（ICT）與精密製造方面，更具備了成為全球太空產業重要競爭者的潛力。他期望能透過與國際合作，將台灣打造成國際低地球軌道通信設備的關鍵參與者。



民進黨“立委”陳冠廷辦公室28日於“立法院”舉辦太空產業發展國際座談會。陳冠廷以及來自美、法及日本的眾多廠商代表和“國發會”、“國家太空中心”、“國科會”、“經濟部”與“交通部”代表與台灣廠商代表參加。



首先，陳冠廷強調此次會議將集中討論三個核心議題，分別是太空產業的法律政策框架、商業發展以及國際合作。他接著指出，會議將探討如何建構完善的法律與政策架構，以支持太空產業的發展，這部分將涵蓋產官學界的廣泛意見，並邀請來自美國、法國及日本的國際夥伴參與討論。其次，他提到，台灣太空產業面臨多項技術挑戰，會議將進一步探討如何促進商業發展，尤其是在供應鏈與技術提升方面，尋求與其他國家的合作與互補。



陳冠廷接著強調國際合作上的重要，他指出本次有來自多國的專家和業界代表的參與，這是推動太空產業國際化的重要一步。他也指出，本次的與會者包括“國發會”、“國家太空中心”、“國科會”、“經濟部”與“交通部”等行政機關，這顯示出台灣政府對太空產業的高度重視與多方參與的廣度。



陳冠廷接著指出，全球太空經濟正在經歷快速轉型，從過去由政府主導的太空計劃逐漸轉向商業化，這一趨勢尤以低地球軌道（LEO）衛星應用為顯著例子，如Starlink等衛星群組的出現，凸顯了太空產業在通訊和地理空間情報領域的變革潛力。他進一步強調，台灣在資通訊、精密製造及高效供應鏈方面擁有競爭優勢，這使台灣在太空產業發展中具備良好的基礎，特別是在低地球軌道衛星應用方面，如5G和非地面網路（NTN），這些技術將對災難救援及地緣政治事件中的通信能力提供關鍵支持。