以台灣名義辦運動賽事？藍委：應認清事實

洪孟楷受訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北8月29日電（記者 楊騰凱）“行政院長”卓榮泰昨天表示，正思考未來以台灣名義舉辦國際重要賽事，藉此增加台灣能見度。對此，中國國民黨“立法院”黨團書記長洪孟楷指出，“我方”以“中華台北”出席國際賽事是國際現勢考量，民進黨政府應認清事實，別加意識形態在選手身上。



“行政院”日前宣布成立體育暨運動發展部籌備小組，卓榮泰昨天昨天被問及體育暨運動發展部籌備進度時表示，正思考是否可以用台灣的名義舉辦國際重要賽事，不僅能增加台灣能見度，增加該項運動水準，也能讓世界看到台灣的優秀選手，並吸引優秀選手到台灣比賽。



洪孟楷表示，成立體育暨運動發展部是我們都很關心的事項，但我們希望民進黨政府要認清一個事實，台灣選手在體育競賽表現良好，並不應該被政治人物消費，我們不希望政黨強加意識形態在選手身上，如果對外我們能用“中華民國”參賽，這是他最希望的事情，但礙於國際現勢，只好折衷以“中華台北”名義出賽，無論如何，能讓選手順利出賽，這才是最重要的事情。



洪孟楷指出，卓榮泰昨天表達希望用台灣名義舉行國際賽事，究竟是用台灣名義去爭取例行的國際大型賽事，還是我們要另外舉行新賽事？因為如果用台灣名義申辦國際賽事，很可能也會有國際現實的問題而無法執行，但倘若我們另行舉行新賽事，也可能難以吸引國際一級好手參賽。



洪孟楷表示，所以回歸到本質，我們不該傷害到選手出賽資格，希望我們的選手可以好好在國際上發光發熱，這才是我們成立體育暨運動發展部最重要的精神。