沈慶京偵訊中發聲明　藍綠嗆與柯隔空串供？

京華城案現況。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月29日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲所涉京華城容積率案向上延燒，中國國民黨籍台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京已遭聲押禁見。針對沈慶京昨發聲明表示，與柯沒談過條件、送紅包，藍綠議員29日都呼籲應追究沈慶京與柯文哲的密切關係，更質疑沈此舉有與柯隔空串供之嫌。



柯文哲於台北市長任內，涉及將威京集團旗下的京華城容積率獎勵，從392%提高至560%、最後拍板爆增至840%，所增加樓地板面積上看新台幣百億元，有圖利之嫌。沈慶京突昨發聲明稱，他從不送官員紅包，柯P也從來沒要過紅包，反倒當時柯市府一位官員透過他人來明示要過，他立刻拒絕，自己也最痛恨貪污，郝市府也有人要錢。



郝龍斌子弟兵、國民黨籍台北市議員游淑慧29日表示，沈慶京與其背後都是高人指點，神機妙算知道這2天會被偵查，預先準備好聲明、適時對外釋出，沈還在偵訊中就能對外發布，是否再對某些人喊話，進行空中訊息串供？檢調要釐清其中用意。沈說郝、柯市府有官員索賄，但沈、柯看起來才是相識、相交多年，為何沈不對柯市府提出正式檢舉？非常本末倒置。沈一直說京華城是受害者，受害者怎會容積率獎勵愈來愈多？柯市府也奇怪，行政訴訟都贏了京華城，還要想方設法去補償京華城，檢調與台北市議會調查小組都會進行調查。



國民黨籍台北市議員鍾小平表示，檢調一定要調查關於京華城案，柯市府與業者、議員的3次便當會，其中前台北市副市長黃珊珊的角色到底為何？柯、沈能熟識，就是黃牽線，黃有強大的主導性，沈的聲明就是在空中與柯文哲串證，要柯在被偵訊時忍住、別講出實情，這是空中串證，檢調應對沈強制處分，盡快傳喚柯文哲，若拖愈久，就有愈強大的串證可能。



民進黨籍台北市議員簡舒培今日則赴“監察院”聲訴要彈劾柯文哲，簡舒培說，柯任內為京華城創下兩個“唯一”，核給京華城840%容積，柯文哲明明知道行政法院已經判京華城輸，還要違法違規護航京華城，柯文哲猶如沈慶京的阿拉丁神燈，要五毛給一塊，威京集團明明只是要求保障12萬樓地板面積，柯市府居然將容積率提升到840%。